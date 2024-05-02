شحاتة: وزارة العمل ترجمت توجيهات الرئيس على أرض الواقع بمجموعة إجراءات

وجّه حسن شحاتة، وزير العمل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في حماية ورعاية العمال".

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية "عيد العمال"، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز": "إن وزارة العمل ترجمت توجيهات الرئيس السيسي على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ لبحث ملفات مشتركة عديدة، منها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية للعامل ويشجع على الاستثمار".