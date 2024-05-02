الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شحاتة: وزارة العمل ترجمت توجيهات الرئيس على أرض الواقع بمجموعة إجراءات

حسن شحاتة، وزير
حسن شحاتة، وزير العمل

وجّه حسن شحاتة، وزير العمل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في حماية ورعاية العمال".

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية "عيد العمال"، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز": "إن وزارة العمل ترجمت توجيهات الرئيس السيسي على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ لبحث ملفات مشتركة عديدة، منها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية للعامل ويشجع على الاستثمار".

وزير العمل حسن شحاتة عبدالفتاح السيسي السيسي احتفالية عيد العمال

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا