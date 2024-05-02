تحذير من الشبورة المائية الخفيفة.. "الأرصاد": مرتفع جوى يضرب البلاد اليوم والعظمى 31

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تعد درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتابعت: "درجات الحرارة العظمى اليوم بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأن معظم الكتل الهوائية القادمة إلينا من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط".

"الأرصاد": اختلاف قيم الحرارة بين النهار والليل مستمر حتى منتصف مايو الجارى

وأكدت أن اليوم تشهد البلاد مرتفعا جويا يعمل في وقت الظهيرة على زيادة فترات سطوع الشمس، بالتالي فترة النهار نشعر بأجواء حارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على المحافظات الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس تتغير العكس تماما في فترات الليل، إذ تكون الأجواء مائلة للبرودة، وهذه الحالة مستمرة معنا حتى منتصف شهر مايو لأننا في فصل الربيع الذي يتسم بحركة الرياح مساء ما تعمل على مزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت غانم من الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن الظاهرة الجوية مستمرة معنا، ولكنها لا تؤثر على حركة المرور، مشددة على ارتداء الملابس الخريفية في الساعات المتأخرة ليلا، نظرا لاختلاف قيم الحرارة عن مثيلتها نهارا.