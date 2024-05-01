الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اتحاد القبائل العربية يهدى القوات المسلحة أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"

من أغنية متفكروش
من أغنية متفكروش من أرض مصر تقربوا

أهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة.


وقدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، قائلا: "القوات المسلحة الدرع الواقية واليد الحامية لأرض الوطن.. بإخلاصكم وتضحياتكم تستمر مصر فى الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الأرض والشعب".
 

كلمات الأغنية

متفكروش من أرض مصر تقربوا..متفكروش

حتى في خيالكم تجربوا واقفين في وش اللى يعادينا بقلب جامد

أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا.. متفكروش من أرض مصر تقربوا

واللى عملها مرة سهل يعيدها تاني.. بص فى تاريخك وإنت تعرف مصر مين؟.

لا بسيب سلاح من إيدي ولا أفارق مكاني.. بدعى أموت علشانها وأمى تقول آمين

اتحاد القبائل العربية متفكروش من أرض مصر تقربوا القبائل العربية سيناء تنمية سيناء

مواد متعلقة

سواعد القوات المسلحة تنمى سيناء.. إنجازات مشهودة فى مجال الإمداد بالمياه

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني