اتحاد القبائل العربية يهدى القوات المسلحة أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"

أهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة.



وقدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، قائلا: "القوات المسلحة الدرع الواقية واليد الحامية لأرض الوطن.. بإخلاصكم وتضحياتكم تستمر مصر فى الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الأرض والشعب".



كلمات الأغنية

متفكروش من أرض مصر تقربوا..متفكروش

حتى في خيالكم تجربوا واقفين في وش اللى يعادينا بقلب جامد

أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا.. متفكروش من أرض مصر تقربوا

واللى عملها مرة سهل يعيدها تاني.. بص فى تاريخك وإنت تعرف مصر مين؟.

لا بسيب سلاح من إيدي ولا أفارق مكاني.. بدعى أموت علشانها وأمى تقول آمين