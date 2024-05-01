الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سواعد القوات المسلحة تنمى سيناء.. إنجازات مشهودة فى مجال الإمداد بالمياه

إكسترا نيوز تبرز
إكسترا نيوز تبرز مشاركة القوات المسلحة فى تنمية سيناء

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء، على إنجازات القوات المسلحة في مجال الإمداد بالمياه، خلال رحلة التنمية في سيناء، من خلال "إنفوجراف"، الذي جاء على النحو التالي: 

محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 1500 متر مكعب/ يوم.
محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس ملعب بطاقة 1500 متر مكعب/ يوم.
محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم.
محطة تحلية مياه البحر بالريسة بالعريش بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ يوم.
تصميم وتنفيذ خطوط مياه وتطوير روافع مياه بالطور وسانت كاترين.
نقل خطوط المياه والصرف المتعارضة مع تطوير طرق شرم الشيخ.
رفع كفاءة وتشغيل عدد 27 بئرا برفح والشيخ زويد.
تصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه بطاقة 200 متر مكعب/ يوم للمحطة.
محطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى الضعف.
تنفيذ خطين ناقلين للمياه من محطة الترشيح للإسماعيلية الجديدة.
 

سيناء محافظة سيناء القوات المسلحة إنجازات القوات المسلحة مجال الإمداد بالمياه

مواد متعلقة

اتحاد القبائل العربية يدشن مدينة السيسى فى سيناء خلال مؤتمره الأول

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني