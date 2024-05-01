سواعد القوات المسلحة تنمى سيناء.. إنجازات مشهودة فى مجال الإمداد بالمياه

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء، على إنجازات القوات المسلحة في مجال الإمداد بالمياه، خلال رحلة التنمية في سيناء، من خلال "إنفوجراف"، الذي جاء على النحو التالي:

محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 1500 متر مكعب/ يوم.

محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس ملعب بطاقة 1500 متر مكعب/ يوم.

محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم.

محطة تحلية مياه البحر بالريسة بالعريش بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ يوم.

تصميم وتنفيذ خطوط مياه وتطوير روافع مياه بالطور وسانت كاترين.

نقل خطوط المياه والصرف المتعارضة مع تطوير طرق شرم الشيخ.

رفع كفاءة وتشغيل عدد 27 بئرا برفح والشيخ زويد.

تصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه بطاقة 200 متر مكعب/ يوم للمحطة.

محطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى الضعف.

تنفيذ خطين ناقلين للمياه من محطة الترشيح للإسماعيلية الجديدة.

