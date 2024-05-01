اتحاد القبائل العربية يدشن مدينة السيسى فى سيناء خلال مؤتمره الأول

شهدت سيناء، اليوم الأربعاء، تدشين "مدينة السيسي" من قبل اتحاد القبائل العربية خلال مؤتمره الأول.

حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والرياضيون ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.

نهضة سيناء

ويأتي تدشين هذه المدينة في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.

ولاقى تدشين مدينة السيسي ترحيبًا كبيرًا من أهالي سيناء. كما أشاد الحاضرون بدور اتحاد القبائل العربية في دعم التنمية في سيناء وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.