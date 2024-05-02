الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حقيقة مضاعفات "أسترازينيكا".. لا خطورة على مُتلقى اللقاح منذ عامين

أسترازينيكا
أسترازينيكا

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، حقيقة تعرض مُتلقي لقاح "أسترازينيكا" لجلطات في الدم.

وقال، خلال حوار أجراه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأعراض الجانبية للقاح "أسترازينيكا" كانت واضحة منذ البداية، ولم تتفاجأ بها "الصحة العالمية".

حقيقة مضاعفات "أسترازينيكا"

وأضاف: "ليس هناك خطورة لمن تلقى لقاح أسترازينيكا منذ عامين أو أكثر، فالأعراض الجانبية للقاح تظهر خلال من أسبوع لشهر فور الحصول عليه، وذلك للمتلقين ذوى القابلية لتكوين جلطات".

وأوضح أن هناك تحذيرات قبل تلقي اللقاح، خاصة لمن يكون لدى جسمه قابلية لتكوين جلطات في الدم، حيث الامتناع عن الحصول عليه أو تلقيه تحت إشراف طبي، مشيرًا إلى أنه لا قلق لمن حصل عليه ولم يتعرض لأي ضرر حتى الآن.

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