الخميس 02 مايو 2024
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تفاصيل حصول مجمع الإسماعيلية الطبى على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبى

كشف الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن تفاصيل حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اتفاقا واضحا على وضع مصر والقطاع الصحي في مصر في المصاف الدولي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية في تقديم الخدمات الصحية.

وتابع: "الـjci هو اعتماد دولي يهتم في المقام الأول بمعايير الجودة وهي تتجه نحو صحة المريض، واعتباره أنه المتمركز الأساسي لتقديم الخدمة الصحية، علاو ة على معايير أخرى منها السلامة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، والاهتمام بالطاقم الطبي".

وواصل: "كل المعايير اللي بنطمن بيها من نتيجة المنشأة هي منشأة معتمدة وجاهزة لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة تبقى موجودة في معايير الاعتماد الدولي".

وأوضح الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي لم يتلق تعليقا واحدا سلبيا قبل اعتمادها، إذ أن المسح كان يجرى من قبل الدنمارك التي أكدت تطبيق كل المعايير داخل المجمع.

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