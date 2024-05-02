الخميس 02 مايو 2024
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الرئيس السيسى يوجه بإعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة المهنية للعمَّال

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العمل، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة؛ للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، في احتفالية عيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان: "بالإضافة إلى عمل حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية".

احتفالية عيد العمَّال

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمَّال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".

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