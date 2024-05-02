الخميس 02 مايو 2024
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محمد جبران: عمال مصر يشكرون الرئيس السيسى على زيادة الحد الأدنى للأجور

محمد جبران
محمد جبران

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، إن عمال مصر يتقدمون للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر وعظيم التقدير على إصدار حزمة القرارات الاجتماعية.

وأضاف "جبران"، في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، أن "تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم التي تضرب العالم كله، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه".

ولفت إلى أن عمال مصر يأملون في أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي المقبل؛ ليحقق الاستقرار في سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لدفع عجلة التنمية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

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