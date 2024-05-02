الخميس 02 مايو 2024
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محمد جبران: جميع العمال صف واحد خلف الرئيس السيسى

محمد جبران
محمد جبران

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، إن العمال يقفون خلف الرئيس السيسي صفًا واحدًا مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور، وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه.

وأضاف "جبران"، في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، أن "عمال مصر يرفضون بشكل واضح الممارسات الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية".

وتابع: "أخذنا على عاتقنا تحويل خطاب الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل، حيث تم افتتاح العديد من المنشآت الصناعية ونأمل في استكمال باقي المشروعات وإنشاء المزيد منها".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

عيد العمال الاحتفال بعيد العمال السيسي الرئيس السيسي العاشر من رمضان

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