الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن سلامة يكشف لـ"الشاهد" مشكلة وثغرة موجودة فى القانون الدولى

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي.

وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها".

وتابع: "لم يصدر اتفاق أو معاهدة دولية باعتبار أن المعاهدات الدولية هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي، طالما أن هذه المعاهدات في نهاية الأمر لن تقابل غايات سياسية للدول".

وأشار إلى أن القضاء الدولي في معظمه هو رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتابع: "قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مؤكدًا أن قضاة محكمة العدل الدولية قضاة مستقلون محايدون يطبقون صحيح القانون.

الشاهد برنامج الشاهد أيمن سلامة القانون الدولي اكسترا نيوز محمد الباز

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