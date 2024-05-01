أيمن سلامة لـ"الشاهد": الدول ذات السيادة تتحكم فى القوانين والاتفاقيات وفق مصالحها

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف سنة 1949، واتفاقيتي لاهاي 1899 و1907.

وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربع، كُتب أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة للفقه القانوني".

وأشار إلى أن هناك مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في القانون الدولي؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة.

واختتم: "الدول ذات السيادة هي التي تضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إن رأت أنه ليست لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات".