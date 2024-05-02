جميل عفيفى: العشر سنوات الأخيرة هى الأهم لعمال مصر

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن العشر سنوات الأخيرة هم الأهم بالنسبة للعمال في مصر.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "رأينا اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالعمالة داخل مصر، وتم توفير أكثر 8 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها".

وأشار إلى أنه تم تقليل نسبة البطالة في مصر من 13% إلى 6.9% وهذه نسبة كبيرة جدًا، نتيجة المشروعات والتطوير والتحديث الذي يحدث داخل الدولة المصرية.

وتابع: "الأهم من ذلك هو الاهتمام بالعمالة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أن الدولة وقفت بجانب العمالة المؤقتة في أزمة كورونا وكانت هناك منحة شهرية تقدمها الدولة لهم، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية والاهتمام بالعمالة الموجودة في القرى".