الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

وزير العمل: تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج؛ لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وقوانين العمل في الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمَّال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".

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