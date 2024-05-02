الرئيس السيسي يُمازح "مدبولي" أثناء زيادة إعانات "طوارئ العمال": مش عاوزين حجج

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالاحتفال بعيد العمال في مجمع هاير بالعاشر من رمضان، حديثه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وقال الرئيس السيسي:"نحتاج إضافة دعم للصندوق، كل ما تزيد حجم القيمة الموجودة في الصندوق كل ما الإعانات تكون أكثر وأرقامها مناسبة".

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء قائلًا:"الميكرفون أهو يا دكتور مش عاوزين حجج".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

حضر الاحتفال بعيد العمال؛ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.