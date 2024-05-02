الخميس 02 مايو 2024
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سياسي

حزب "المصريين": توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم فى حماية الأمن القومى

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة، على رأسها المجمع الصناعي «هاير- مصر» صديق البيئة بمدينة العاشر من رمضان، يؤكد نجاح القيادة السياسية في توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار، خاصة أن هذا المجمع يُعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى، لم يستغرق تنفيذه سوى 17 شهرًا فقط، بعد منح شركة هاير مصر الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022.

توطين الصناعة المحلية

وأضاف أبوالعطا، في بيانٍ له على هامش حضوره الافتتاح، اليوم الخميس، أن شركة هاير من أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية ولم تتوانَ كثيرًا ووضعت حجر الأساس في مارس 2023، واليوم بعد عام وشهرين نفتتح هذا الصرح العظيم، بحضور الرئيس السيسي الذي دائمًا ما يدعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بشعار صنع في مصر.

وأوضح رئيس حزب المصريين أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، فضلًا عن فتح أبواب واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الوطنية، كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن جهود القيادة المصرية تتكلل يومًا بعد يوم ونرى بأعيننا الافتتاحات والإنجازات على أرض الواقع، ولعل آخرها اليوم في مجمع «هاير- مصر» الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد العمال، ليؤكد الجهود المصرية لتوطين الصناعات محليًا والاهتمام بملف العمل والعمال، ويبعث رسائل واضحة للداخل والخارج بأن مصر بسواعد أبنائها تسير في طريق التنمية والبناء، ولن يستطيع أحد الوقوف في طريق العمل الذي بدأته الدولة قيادة وشعبًا.

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الرئيس السيسى يشهد فيلم "سواعد الوطن" باحتفالية عيد العمال

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تهيئة المناخ الاستثماري

وأشار أبوالعطا إلى أن الدولة المصرية عكفت على تهيئة المناخ الاستثماري بشكل كامل، فلم يقتصر الأمر على تشريعات وقوانين وتسهيلات للمستثمرين فقط، بل البداية كانت من العامل المصري الذي حصل على كل حقوقه في عهد الرئيس السيسي، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور، مرورًا بدعم العمالة غير المنتظمة، وصولًا إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

واختتم: «افتتاح اليوم بالتزامن مع احتفالات عيد العمال له دلالات قوية بداية من قدرة وكفاءة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة، مرورًا بحرص الدولة على دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات التي دائمًا ما تكون في صالح المستثمر، وصولًا إلى جاهزية البنية التحتية والتشريعات والقوانين لاستقبال جميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».

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