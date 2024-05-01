الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب امتحانات الثانوية

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

تقدمت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الكهرباء بشأن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات.

وأوضحت عضو مجلس النواب آمال رزق الله في طلبها بوجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا. 

وأشارت رزق الله إلى وروود شكاوي الآلاف من المواطنين، بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، موكده علي انه لم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم التنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.

وتبدأ انطلاقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وفقًا للجداول التالية، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

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