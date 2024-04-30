رئيس النواب يؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات البيلاروسية فى مصر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رومان أ. جولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن اللقاء يُعد ترجمةً حقيقية لعلاقات الود والصداقة والتعاون بين مصر وبيلاروسيا على جميع الأصعدة، مؤكدًا ما تتمتع به العلاقات على مستوى القيادة السياسية لمصر وبيلاروسيا من صداقة وطيدة، وهو ما تُدلل عليه الزيارات الرئاسية المُتبادلة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا، فضلًا عن ضرورة زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر في ضوء الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة وواعدة، داعيًا إلى ضرورة تسيير رحلات طيران مُباشرة بين البلدين بما يُسهم في زيادة مُعدلات السياحة البيلاروسية الواردة إلى مصر في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية فريدة.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان البيلاروسي من خلال تبادل الرؤى والخبرات البرلمانية بينهما، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا بحيث تكون رافدًا مُهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، سلم رئيس وزراء بيلاروسيا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة خطية من رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروسيا تضمنت سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البيلاروسي، وخلال اللقاء، شدد رئيس وزراء بيلاروسيا على جاهزية وحرص كلا البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات، مُضيفًا أنه جاء إلى مصر مُحمل بأجندة تعاونية مُكثفة لطرحها على المسئولين المصريين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التبادل التجاري والتعاون الصناعي.