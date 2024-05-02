الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا حول تطوير قطاع الصناعة في مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تطوير قطاع الصناعة في مصر، خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بعنوان "نهضة صناعية".

ويحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وتضمن الفيلم عرضًا حول إنشاء أكثر من 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، فيما استطاع قطاع الصناعة استرجاع الصناعات الاستراتيجية لترفع شعار صنع في مصر في الأسواق العالمية.

فيما تم تدشين أكثر من 43 مركز تدريب مهني، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، فيما استطاع قطاع الصناعة في مصر في توفير أكثر من 7.5 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، ومازال التطور الصناعي مستمر.