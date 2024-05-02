الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا حول تطوير قطاع الصناعة في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تطوير قطاع الصناعة في مصر، خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بعنوان "نهضة صناعية".

ويحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وتضمن الفيلم عرضًا حول إنشاء أكثر من 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، فيما استطاع قطاع الصناعة استرجاع الصناعات الاستراتيجية لترفع شعار صنع في مصر في الأسواق العالمية.

فيما تم تدشين أكثر من 43 مركز تدريب مهني، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، فيما استطاع قطاع الصناعة في مصر في توفير أكثر من 7.5 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، ومازال التطور الصناعي مستمر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الصناعة في مصر

مواد متعلقة

فيلم "السرب".. ملحمة سينمائية تخلد القصاص لشهداء مصر وترصد بطولات القوات الجوية

34 ألف شهيد و77 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

ارتفاع حصيلة المعتقلين لـ8550 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال

أهالى غزة يطالبون بوقف إطلاق النار: "أى اجتياح لرفح الفلسطينية سيكون كارثيًا"

جيش الاحتلال يقصف مسجد القسام فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

"الدفاع الجوى الروسى" يدمر 12 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات

الخارجية الفلبينية: نطالب السفن الصينية بمغادرة منطقة سكاربورو والمياه المحيطة على الفور

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا