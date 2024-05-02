"صحة النواب" تناقش قانون التزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

ويتضمن الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

قانون التأمين الموحد

وكان وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.