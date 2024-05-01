"سياحة النواب": عمال مصر رمز للوفاء والإرادة وعيدهم تتويج لمسيرة عطائهم الممتدة

هنأت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن الاحتفال بهذه الذكرى هو تتويج لمسيرة عطاء واخلاص ممتدة منذ فجر التاريخ، كانت ولا تزال ركيزة أساسية في نهوض هذا الوطن وتدشين حضاراته الرائدة.

عمال مصر هم فخر وكنز هذا الوطن

وأضافت نورا علي، أن عمال مصر هم فخر وكنز هذا الوطن الذي يقدم العطاء دون انتظار أي مقابل، وهم وقود البناء الحقيقي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وهم سواعد مصر الفتية التي لم تتخل عن بلادها يومًا.

يظلون رمزًا للوفاء والوفاء والإخلاص والعزيمة

وأشارت إلى أن عمال مصر يظلون رمزًا للوفاء والوفاء والإخلاص والعزيمة والإرادة والإصرار، ويظلون دومًا عنوان التحدي وكسر المستحيل، فأيديهم شقت مصر الجبال لتصنع حضارة حديثة، وبعرقهم بَنَتْ وعمَّرت الأرض.

العاملون في قطاع السياحة هم بحق ركيزة ووقود هذا القطاع الحيوي

وتابعت: "وأود أن أخص بالذكر العاملين في قطاع السياحة فهم بحق ركيزة ووقود هذا القطاع الحيوي ولهم دور عظيم في استعادة مكانته ودوره كواحد من أهم مصادر الدهل القومي".

وكان قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في يوم عيدهم، من خلال رسالة كتبها على الصفحات الرسمية لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذي تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".

اليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل

وأضاف: "فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر، وأدام الله عليكم الصحة والعافية".