الخميس 02 مايو 2024
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سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتخصيص 5 مليارات لصندوق طوارئ العمل يعكس حرصه على حماية حقوقهم

النائب محمود البرعي
النائب محمود البرعي

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال يعكس حرصه على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم.

دعم الاقتصاد الوطني والاستثمارات الاجنبية

 وأكد البرعي الذي شارك في احتفالية عيد العمال اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عيد العمال تحل ذكراه اليوم ويتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كافة المجالات، مشيدا بدعم  الرئيس السيسي الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الاجنبية وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية، من بينها مصانع الغزل والنسيج بقيمة 2 مليار جنيه.

حقوق العمالة المصرية

وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير القوي العاملة حسن شحاتة من أجل توفير الآف فى العمل، المواطنين وحرصه علي حقوق العمالة المصرية بالداخل والخارج للتيسر علي المواطنين الراغبين في العمل، ومشيدا بجهود الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والذي كلفه الوزير بحل مشكلات العمال التي تصل إلي أعضاء مجلس النواب حيث  يبذل مجهودات كبيرة باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والنواب.

وأكد البرعي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب  لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمال.

النائب محمود البرعى مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الطوارئ الحماية الاجتماعية

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