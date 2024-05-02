الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

عبدالخالق عياد 
عبدالخالق عياد 

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس.

وتقدَّم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، الذي كان مشهودًا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسًا لها، أو خلال عضويته بالمجلس، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عبد الخالق عياد لجنة الطاقة والبيئة الهيئة المصرية العامة للبترول

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