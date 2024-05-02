"الشيوخ" ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس.

وتقدَّم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، الذي كان مشهودًا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسًا لها، أو خلال عضويته بالمجلس، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.