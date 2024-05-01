الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: عمال مصر أساس الدولة وعمادها نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر أساس الدولة وعمادها نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، والمحرك الرئيسي نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
أكد أبوعايشة في تصريحات للصحفيين، اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن عمال مصر يمثلون سلاح الدولة الاقتصادي، فهم مصدر الإنتاج، وقاعدة ‏البناء نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا أن القيادة السياسية وضعت تشريعات لصالح العامل، لأنها تؤمن بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لمصر.

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رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال 2024 للقطاعين الحكومي والخاص

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وزير الإسكان يهنئ العاملين بالوزارة وجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال

أوضح، أن الرئيس السيسي يبذل مجهودات كبيرة للنهوض بمصر، وفق رؤية تنموية شاملة وخطة واضحة للجمهورية الجديدة، وفي مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة، في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس.

وأشار إلى أن عمال مصر إحدي الركائز المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن، مثمنا دورهم وما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر، مطالبًا بتعزيز دعمهم ومساندتهم، من أجل استكمال النهضة الشاملة، والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل.

النائب عبده أبو عايشة مجلس الشيوخ عمال مصر الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة

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