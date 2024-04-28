الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المستشار حنفى جبالى يستقبل رئيس مجلس الشورى البحرينى

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني. 

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى تمتع البلدين الشقيقين بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

حرص مصرى على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب 

كما أكد رئيس مجلس النواب حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك. 

دعوة البحرين لزيادة استثماراتها فى الاقتصاد المصرى 

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي  أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. 

موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسرى أو الطوعى للفلسطينيين

واتصالًا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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