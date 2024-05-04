توصيات برلمانية للحكومة بشأن الأصول الثابتة للدولة

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلساته، الساعة ١١ صباحًا بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مناقشة الحساب الختامي للموازنة

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات المهمة الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا، وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة

كما أوصى التقرير بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها خاصة المستشفيات.

وكذلك أوصى التقرير الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات؛ حتى تتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية

كما أشار التقرير إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.