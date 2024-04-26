الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب": تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أكبر دليل على جديته

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انطلاقة الحوار الوطني قبل عامين، كانت بمثابة إعلان واضح لفتح باب التشابك الفكري وتدفق الحلول حسب وجهات نظر علمية وعملية مختلفة والوقوف على أرضية وطنية مشتركة بين مختلف الاتجاهات السياسية.

وأوضح “سالم” في تصريحات له، أن فكرة الحوار في حد ذاتها ساهمت في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، وأتاح الفرصة أمام ممثلي جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع  من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق علي الحلول لها.

كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

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الخبرات الوطنية

وأوضح وكيل خطة النواب، أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن اشادة الرئيس بقوة ووعي الشعب المصري في تحمل الضغوط هي رهان جديد على مواقف الشعب المصري العظيم الذي يعلم جيدا أن استقرار وأمن مصر قبل أي شئ.

التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني

واثني النائب مصطفى سالم، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجية سيادتة للجهات المختصة والمعنية انما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح ابواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

وكشف “سالم” أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها  والتي لاقت "احيانا " بعض التشكيك   من عدد من  المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، موكدا أنها فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس ما حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.

وكشف أن أهداف الحوار الوطني التي تم وضعها سلفا نجحت في توحيد الرؤى حول آلية الخروج من الأزمات والاتفاق على أن الوطن هو الاساس.

ووجهة سالم الشكر لمجلس امناء الحوار الوطني وامانتة الفنية وكافة لجانة المتخصصة علي ما  بذلوة من جهد واضح وكبير ومضني شاهدين عليه جميعا.

بمجلس النواب الحوار الوطنى الخطة والموازنة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين والأحزاب

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