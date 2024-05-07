فخري الفقي: 571 مليار جنيه إجمالي الديون المستحقة للحكومة لدى الغير

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجمالي الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بلغ نحو نصف تريليون جنيه (571 مليار جنيه)، وتُمثل المتأخرات الضريبية نحو 70% من جملتها. وأشار إلى أن هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة، ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام. وفي هذا الصدد، طالب "الفقي" الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

وأشار "الفقي" إلى بلوغ صافي الدين العام، والذي يشمل إجمالي الدين الحكومي مستبعدًا منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه في السنة المالية 2021/2022، بارتفاع قدره 36.5%.

وأشار الفقي إلى أن الدين العام المحلي يشكل غالبية الديون وبلغت نسبتها حوالي 71% من إجمالي الدين الحكومي، بينما تشكل الديون العامة الخارجية نسبة 29% من إجمالي الدين، وهذا يعتبر مؤشرا مقبولا.

ولفت الانتباه إلى أن صافي الدين الحكومي زاد بنسبة 85% بنهاية يونيو في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 80% في العام السابق مباشرة، وأوضح أن السبب وراء ذلك يعود إلى نمو صافي الدين العام بنسبة أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 28% فقط، بينما زاد صافي الدين بنسبة 36.5%، مشيرا إلى أن الدين يزيد بوتيرة أسرع من الناتج المحلي، وهذا يعتبر مؤشرا يحتاج إلى مزيد من التحليل والمراجعة.