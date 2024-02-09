الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة التضامن بالبرلمان يكشف عن مزايا مشروع قانون رعاية المسنيين

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إنه سيتم مناقشة قانون حقوق ورعاية فئة المسنيين خلال الساعات المقبلة.

رعاية المسنيين 

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية “أون”، أن هذا القانون أخذ الكثير من التداولات والدراسة المسبقة، كما أنه تم ترحيل هذا القانون لمجلس الشيوخ لإبداء آرائهم في هذا القانون، وكانت هناك موافقة جماعية عليه.

وتابع: "المسن هو من يتجاوز الـ 60 عامًا، وهذه الفئة لها الكثير من الحقوق التي يسعى البرلمان إلى رعايتها، وأن تتمتع هذه الفئة بكافة حقوقها الاجتماعية". 

مزايا القانون 

واستطرد: "تتمثل مزايا هذا القانون في رفع الوعي المجتمعي الخاص برعاية هذه الفئة، تسهيل وتيسير المعاملات في كافة المؤسسات الحكومية، إعفاء جزئي من المواصلات الحكومية والهيئات الأثرية". 

عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان اون كل يوم خالد أبو بكر

الأكثر قراءة

عاجل.. الازدواجية الأمريكية: دعم الفلسطينيين بـ«الكلام» ومساندة مجازر إسرائيل بالسلاح

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته