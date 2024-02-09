رئيس لجنة التضامن بالبرلمان يكشف عن مزايا مشروع قانون رعاية المسنيين

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إنه سيتم مناقشة قانون حقوق ورعاية فئة المسنيين خلال الساعات المقبلة.

رعاية المسنيين

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية “أون”، أن هذا القانون أخذ الكثير من التداولات والدراسة المسبقة، كما أنه تم ترحيل هذا القانون لمجلس الشيوخ لإبداء آرائهم في هذا القانون، وكانت هناك موافقة جماعية عليه.

وتابع: "المسن هو من يتجاوز الـ 60 عامًا، وهذه الفئة لها الكثير من الحقوق التي يسعى البرلمان إلى رعايتها، وأن تتمتع هذه الفئة بكافة حقوقها الاجتماعية".

مزايا القانون

واستطرد: "تتمثل مزايا هذا القانون في رفع الوعي المجتمعي الخاص برعاية هذه الفئة، تسهيل وتيسير المعاملات في كافة المؤسسات الحكومية، إعفاء جزئي من المواصلات الحكومية والهيئات الأثرية".