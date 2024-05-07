الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية.. ووقف الحرب بقطاع غزة أمر حتمى

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب الغاشمة من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة، ومنع انزلاق المنطقة فى حرب وصراع مستمر.

الدبلوماسية المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية

وأكد عضو مجلس النواب أن الدبلوماسية المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية والتحذير من احتياح رفح الفلسطينية وعواقب ذلك على كافة الأطراف والمنطقة بالكامل، ومن ثم لا مفر سوى حل الدولتين ووقف الممارسات التى تنتهك المواثيق والقوانين الدولية وكافة الأعراف فى حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى.

انتهاكات جيش الاحتلال 

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن جيش الاحتلال يمارس كل أنواع الانتهاكات حيال الشعب الفلسطينى الأعزل، واستمرار الأوضاع هكذا يعنى استمرار حالة الصراع في المنطقة بالكامل، وتأثير ذلك على كل الدول المحيطة، وهذا يعنى ضرورة إعلاء صوت العقل وحل الدولتين ووقف الحرب في الحال.

وشدد هندي على أن المصريين جميعهم يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية للحفاظ على السيادة المصرية بالكامل، ولن ولم يسمح أحد بالمساس بذرة تراث واحدة.

النائب عمرو هندي مجلس النواب مصر القضية الفلسطينية الحرب قطاع غزة

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