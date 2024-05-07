رئيس مجلس النواب: ندعم ونؤيد خطوات الرئيس السيسى لحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وذلك بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار حنفي جبالي، خلال كلمته: السيدات والسادة نواب شعب مصر إنّ مجلس النواب يشيد بالدور المصري؛ منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن؛ في هذه المساعي الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم ما يواجهها من صعوباتٍ.

مجلس النواب يؤيد خطوات الرئيس السيسى فى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى

وأكد "جبالي" أن: مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة التي يخطوها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدًا كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليل على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل الوصول إلى وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية، حفظ الله جل وعلا أرض فلسطين لشعبها، وسلام من الله عليكم ورحمة وبركات.