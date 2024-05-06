الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

بعد تحذيرات إسرائيل لسكان رفح الفلسطينية.. "الجبلاوى": 1.5 مليون معرضون للموت

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو اتحاد القبائل العربية، إن تحذيرات إسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى الإخلاء الفوري يؤكد أنها لا تبالي بقرار مجلس الأمن الذي طالبها بوقف إطلاق النار، كما يعرض حياة ١.٥ مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت، متسائلا: أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية لشعب بأكمله؟

الحرب على فلسطين

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب على فلسطين ومصر كانت تعمل على إيجاد حلول للتفاوض بين الطرفين لوقف إطلاق النار، موضحا أن موقف إسرائيل غير واضح بعد عدد كبير من المفاوضات، وهو سيجعلها مسئولة أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وأفاد الجبلاوي أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن المصريين خلف قيادتهم السياسية في جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي، مشددة أن مصر ما زالت تتفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار، كما أدان حماس لعدم التزامها بالمفاوضات وقيامها بعملية جديدة أمس بضربها لكرم أبوسالم.

وطالب الجبلاوي بالوقف الفوري لإطلاق النار على الفلسطينيين العزل، وضرورة وصول المساعدات لهم دون قيد، كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في كل ما يحدث من جرائم  ترتكب في حق الأشقاء الفلسطينيين.

وسبق أن أكدت مصر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

مجلس النواب اتحاد القبائل العربية إسرائيل غزة فلسطين

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