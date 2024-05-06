الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

المصريين الأحرار يؤيد الموقف المصرى التاريخى لتحقيق سلام فلسطين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن تأييده التام للموقف المصري المُشرف والقوي في مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة.

وأيد الحزب موقف الدولة المصرية الثابت ودعوة كل أطراف الأزمة الراهنة إلي ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد، وإذ يستنكر الحزب خطورة التصعيد الحالي من الجانبين وما يترتب عليها من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة.

وحمّل حزب المصريين الأحرار الجانب الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم وسط صمت مُخز من المجتمع الدولي.

كما أدان الحزب استهداف حماس كرم أبوسالم، وتلك العمليات التي تعرقل مساعي التوصل إلى حلول سلمية عادلة، وهو إضرار بالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وندعوها إلي إعادة النظر في مواقفها وتغليب لغة الحوار والتفاوض للتوصل إلي حلول.

وشدد الحزب على ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات واستئناف الجهود الدبلوماسية البناءة التي ترنو إليها الدولة المصرية الحريصة على القضية وأشقاؤنا في غزة.

كما ثمن حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء جهود مصر العظيمة وقيادتها الرشيدة في بذل كل ما يلزم لاحتواء الأزمة من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، بالإضافة لدور الوفد الأمني المصري في العمل الدءوب على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

كما أكد الحزب أن الدولة المصرية العظيمة ما زالت تفتح معبر رفح بشكل طبيعي لضمان استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعملها الدءوب لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد حزب المصريين الأحرار إيمانه الراسخ بأنّ السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الحزب إلي ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم مساعي مصر الرامية إلى تحقيق هذا الهدف المنشود.

وجدد الحزب ثقته الكاملة في القيادة المصرية الحكيمة وعلي رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته ومساعيه المخلصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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