السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو قوى

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوي؛ وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رءوس الأموال إلى شرايين الاقتصاد.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن خير دليل على ذلك  تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في واحد من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة بقوة، وأن هناك العديد من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية.

 حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث إن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، إضافة الى التوسع في المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية الذى يتيح عدة ميزات هامة تتمثل في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والغذائية، وتوفير مستلزمات المواد الخام وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجيا وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رءوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.

 

وكانت قد أعلنت مؤسسة فيتش عن أنها رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند (-B)، وفقا لإكسترا نيوز.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف، إنه "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سوف يبقى على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم".

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