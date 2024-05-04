السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: القرار الجمهورى بإنشاء التحالف الوطنى دليل على دوره الفعال فى التنمية

النائب زكى عباس
النائب زكى عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن صدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدعوة لانعقاد الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل دليل على دور التحالف الوطني الفعال في دعم التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني منذ تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، وقد وضع برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، فقد نجح في إطلاق مبادرات عديدة لعل أهمها دعم الشباب وإحياء العديد من المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة.

 نجح فى تقديم الدعم النقدى والغذائى والمادى

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحالف الذى يضم قرابة 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، نجح في تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، بل دعم الشباب المقلبين على الزواج بجانب مواجهة مشكلة البطالة التي تلاحق الكثير من أبنائنا.

وتابع أن التحالف الوطني لعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث أسهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

وصدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من مايو 2024، حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

جدير بالذكر إلى أن التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مجلس النواب التحالف الوطني الجمعية العامة التنمية المستدامة حياة كريمه

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