الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

فى عيدهم.. دعم رئاسي غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة خلال العشر سنوات الأخيرة

تقديم طلبات شغل
تقديم طلبات شغل

شهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ اتخذت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى تضررت بسبب الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

جائحة كورونا

وفى بداية أزمة جائحة كورونا، صدرت توجيهات رئاسية حينها لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.

كما وجه الرئيس بمنح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.

ووجه الرئيس بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات الاخرى المتضررة.

كما كلفت وزارة العمل جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية فى جميع المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية، لمتابعة القيام بالاعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة

وفى عيد العمال 2023، وجه الرئيس السيسي بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل فى كافة المحافظات لهدف التوسع فى قاعدة بيناتها وتقديم خدمات اكثر لها.

وتعمل الدولة على الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوًنا "5 " %لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

خفض معدل البطالة 

وتراجعت معدلات البطالة من 13 %عام 2014 الى 7.2 %عام 2022 ثم إلى 6.9 %عام 2024، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،  وذلك بفضل المشاريع القومية التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، والتى وفرت ملايين فرص العمل للشباب فى كافة المجالات.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا وزارة العمل حماية العمالة غير المنتظمة معدلات البطالة القطاع الخاص قطاع الاعمال

مواد متعلقة

العمال يحتفلون بـ10 سنوات من التقدم فى عهد السيسى.. 8 زيادات فى الأجور تعزز مكاسبهم

محمد الرشيدى: عمال مصر عماد الدولة ومصدر إنتاجها وانطلاقها نحو مستقبل أفضل

النائب أحمد عبدالجواد يهنئ عمال مصر بعيدهم: الركيزة الأساسية لبناء حاضر ومستقبل البلاد

حزب المؤتمر: عمال مصر عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسى للتنمية

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين