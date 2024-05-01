فى عيدهم.. دعم رئاسي غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة خلال العشر سنوات الأخيرة

شهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ اتخذت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى تضررت بسبب الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

جائحة كورونا

وفى بداية أزمة جائحة كورونا، صدرت توجيهات رئاسية حينها لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.

كما وجه الرئيس بمنح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.

ووجه الرئيس بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات الاخرى المتضررة.

كما كلفت وزارة العمل جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية فى جميع المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية، لمتابعة القيام بالاعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة

وفى عيد العمال 2023، وجه الرئيس السيسي بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل فى كافة المحافظات لهدف التوسع فى قاعدة بيناتها وتقديم خدمات اكثر لها.

وتعمل الدولة على الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوًنا "5 " %لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

خفض معدل البطالة

وتراجعت معدلات البطالة من 13 %عام 2014 الى 7.2 %عام 2022 ثم إلى 6.9 %عام 2024، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بفضل المشاريع القومية التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، والتى وفرت ملايين فرص العمل للشباب فى كافة المجالات.