الأربعاء 01 مايو 2024
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سياسي

النائب أحمد عبدالجواد يهنئ عمال مصر بعيدهم: الركيزة الأساسية لبناء حاضر ومستقبل البلاد

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد

وجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، التهنئة لـعمال مصر في عيدهم، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر أعطى ملف العمال اهتمامًا كبيرًا، كما شهدت البيئة التشريعية الخاصة بالعمال في عهده تغييرًا إيجابيًا، بجانب العمل على توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية للعامل المصري من أجل خلق بيئة مناسبة للإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة خلال الفترة الراهنة.

عمال مصر الركيزة الأساسية لبناء حاضر ومستقبل الدولة

وقال "عبدالجواد"، إن عمال مصر يعدون الركيزة الأساسية لبناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، ويسهمون في تعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة ركزت على المشروعات القومية كثيفة العمالة، بجانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف، بالإضافة إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي دائم التأكيد على ضرورة مراعاة العمال واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين وخاصة العمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم في الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا، وهو ما انعكس على تغير النظرة الدولية لجهود مصر في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة، خاصة أن عمال مصر هم أساس نهضة البلاد، ولهم دور فعال وحيوي في تنفيذ جميع المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر ولا زالت.

ولفت "عبدالجواد" إلى أن عمال مصر الأوفياء يعدون القوة الضاربة للدولة في معركة التعمير لاستكمال خطة التنمية المستدامة، كما أن مصر حريصة على دعم العمال وهو ما تُرجم في إصدار المجالس النيابية لعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدي لكل المُمارسات غير القانونية التي كان يواجهونها من قبل أصحاب الأعمال، حيث إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدمونه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.

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