محمد الرشيدى: عمال مصر عماد الدولة ومصدر إنتاجها وانطلاقها نحو مستقبل أفضل

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن عمال مصر هم أساس الدولة وعمادها وبناء الجمهورية الجديدة، والمحرك الرئيسي نحو التنمية والبناء، حيث تمضي الدولة المصرية والقيادة السياسية، فضلًا عن كونه أحد أسس الاقتصاد الرئيسية.

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر يمثلون سلاح الدولة الاقتصادي، فهم مصدر الإنتاج وقاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل الوطن، وعيدهم سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة على مدار عقود.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الدولة المصرية ممثلة في الحكومة قد اتخذت إجراءات عديدة على مدار السنوات القليلة الماضية، لدعم ومساندة العمال ورعايتهم وتقدير مكانتهم ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، حيث تضمنت تلك الإجراءات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليهم، والعمل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن لهم حياة كريمة في ظل الأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد.

عمال مصر هم إحدى الركائز المهمة

وتابع الرشيدي قائلًا: "إن عمال مصر هم إحدى الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء، كانوا وما زالوا، وسيظلون بناة هذا الوطن، مثمنًا دورهم وما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر، مطالبًا بتعزيز دعمهم ومساندتهم من أجل استكمال النهضة الشاملة والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في يوم عيدهم، من خلال رسالة كتبها على الصفحات الرسمية لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذي تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".

وأضاف: "فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر، وأدام الله عليكم الصحة والعافية".