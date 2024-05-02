الخميس 02 مايو 2024
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سياسي

قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس لدعم العمال تعزز من مكانتهم

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل عيد العمال، اليوم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى العمال اهتمامًا كبيرًا وتبذل جهودا كبيرة لضمان حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم، كونهم بناة الوطن وسواعده التي تساهم في ازدهاره.

 رسالة طمأنة لعمال مصر

وقال عبد الغني، في بيان اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدني للعامل، تمثل رسالة طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وتأكيدًا على أن مصر تدعم وتعزز مكانة أبنائها من العمال المصريين بما يكفل لهم حقوقهم في شتى مناحي الحياة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة وزير العمل خلال حفل عيد العمال بحضور الرئيس السيسي التي أكدت دعم الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة بصورة غير مسبوقة لتوفير حياة اجتماعية عادلة تليق بهم، فضلا عن الاهتمام بتمكين المرأة المصرية وذوي الهمم والعمل على تأهيلهم لسوق العمل بما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز من قوة الاقتصاد المصري أيضا.

كما ثمّن عبد الغني، توجيه السيسي بسرعة الانتهاء من قانون العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يؤكد أن الرئيس يضع مصالح العمال نصب عينيه، ويعمل على حمايتهم لضمان مسار التنمية والبناء التى تمضي فيه الدولة المصرية.

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