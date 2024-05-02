الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية مثمنة قرارات الرئيس السيسى لدعم عمال مصر: "رسائل طمأنة على مستقبلهم"

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بعثت برسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وأنهم سواعد مصر التي تتكئ عليهم لصنع دولة حديثة متقدمة.

وأشادت "حارص"، في تصريحات لها اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر، والتي جاء أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدني للعامل.

 يعزز من مكانة العمال المصريين

وثمنت توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من قانون العمل، مشيرة إلى أنه يعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم، إضافة إلى توجيه الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكاملا لتنمية مهارات الشباب وفقًا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر قانون العمل ذوي الهمم سوق العمل

مواد متعلقة

حزب "المصريين": الرئيس السيسى يدرك أن تنمية سيناء السلاح الوحيد لحمايتها من التطرف والإرهاب

فى عيدهم.. دعم رئاسي غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة خلال العشر سنوات الأخيرة

العمال يحتفلون بـ10 سنوات من التقدم فى عهد السيسى.. 8 زيادات فى الأجور تعزز مكاسبهم

محمد الرشيدى: عمال مصر عماد الدولة ومصدر إنتاجها وانطلاقها نحو مستقبل أفضل

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا