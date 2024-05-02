برلمانية مثمنة قرارات الرئيس السيسى لدعم عمال مصر: "رسائل طمأنة على مستقبلهم"

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بعثت برسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وأنهم سواعد مصر التي تتكئ عليهم لصنع دولة حديثة متقدمة.

وأشادت "حارص"، في تصريحات لها اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر، والتي جاء أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدني للعامل.

يعزز من مكانة العمال المصريين

وثمنت توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من قانون العمل، مشيرة إلى أنه يعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم، إضافة إلى توجيه الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكاملا لتنمية مهارات الشباب وفقًا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره.