الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن قانون العمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء قائلًا: "الميكروفون أهو يا دكتور مش عاوزين حجج".

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

عيد العمال الاحتفال بعيد العمال السيسي الرئيس السيسي العاشر من رمضان

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