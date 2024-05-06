الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

طارق عبدالعزيز: موقف القاهرة لإيقاف الحرب على غزة تأكيد للثوابت الوطنية المصرية

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز

هاجم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، التحركات الإسرائيلية لبدء هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، التي تعتبر آخر ملاذ للأشقاء الفلسطينيين الأبرياء بعد أن شردهتهم وقتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية دون رحمة، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.

وقال "عبدالعزيز"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدور المصري في وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل مشرّف ويعبّر عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية، وإن محاولات التهدئة برهنت على شهامة القيادة السياسية في حقن دماء الأبرياء، والحفاظ على القضية الفلسطينية بتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه ودفاعه عن مقدساته وقضيته العادلة التاريخية.

وتابع: إن صمت العالم عن المجازر عبر عنه الخزي والعار جراء السكوت والموافقة على الحملات البربرية التتارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، الأمر الذي ضرب العدالة الإنسانية في مقتل، ولا بد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينيين الأبرياء.

وطالب "عبدالعزيز" مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لإيقاف المجزرة والكارثة الإنسانية التي يريد الاحتلال ارتكابها في غزة.

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