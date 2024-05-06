الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانى: اجتياح الاحتلال الإسرائيلى رفح يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

أعرب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، عن تضامنه الكامل مع الموقف المصري الرافض للانتهاكات الإسرائيلية في رفح وغزة، مضيفا في تصريحات صحفية له، أن استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين واستهدافهم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

إدانة أعمال إسرائيل العدائية 

وأدان عضو مجلس الشيوخ، الأعمال العدائية التي تنفذها إسرائيل والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح البريئة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في رفح وغزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي  مسئول مسئولية كاملة عن أي خسائر بشرية تحدث جراء عملياته العدوانية.

تصعيد حماس للتوتر ورفضها التعاون يسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية

وأدان عضو مجلس الشيوخ، رفض حماس للمضي قدما في عملية السلام وتفجيرها الفرص المتاحة للتفاوض وتحقيق الاستقرار في المنطقة 

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن تصعيد حماس للتوتر ورفضها التعاون يسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرقل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالعمل على التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني، فضلا عن إجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات.

واختتم النائب عمرو عكاشة تصريحاته، بدعم الدولة المصرية العمل الدولي لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، ودعم حقوق الإنسان وتحقيق السلام العادل والشامل.

النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ الموقف المصري الفلسطينيين إسرائيل حماس

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