اتحاد شباب المصريين بالخارج مهنئًا الأقباط: سنظل نسيج واحد صامد في وجه أعداء الوطن

بعث اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ترسيخ قيم التسامح والمحبة

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في برقيته الي البابا: ادعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وجميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيدًا من التقدم والرقي والازدهار.

وعبر رئيس اتحاد المصريين بالخارج عن تقديره الكبير لجهودٍ البابا تواضروس في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين مؤكدا أن مشاركة المصريين الفرحة لبعضهم البعض يبعث برسائل قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبية وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن يؤثر علي وحدتنا وترابطتنا الوطنية، فنحن جميعًا يد واحدة نعمل لأجل هدف واحد هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبله.

ترابط الشعب المصري كنسيج واحد

كما تقدم جميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الذي يضم كلا من الاعلامي علاء خليل و امجد المناوي ومحمد شحاتة وشريف النسيري واحمد عزام واحمد نظمي ومحمد أبو عجيلة بخالص التهاني لجميع اعضاء الاتحاد من الأشقاء الأقباط المصريين بالخارج في مختلف دول العالم.

من جانبه قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، نائب رئيس الاتحاد، إن وحدتنا الوطنية وترابط الشعب المصري كنسيج واحد هو أكثر ما يميز المصريين دائمًا على مدار التاريخ، لذلك ظلت الدولة المصرية وستظل عصية على الكسر ومتماسكة وصامدة في وجه اعداء الوطن والأزمات والتحديات التي تواجهنا.