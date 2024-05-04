السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يُطالب بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن العمال

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع التكليفات المهمة التي جاءت في الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال، وفي مقدمتها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

تنمية المهارات

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، بتوجيه الرئيس السيسي، لوزارة العمل بضرورة القيام بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية إحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن مع إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

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استراتيجية وطنية متكاملة

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة ووزارة العمل بصفة خاصة بسرعة تنفيذ التكليف الرئاسى الخاص بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال إعانات الطوارئ

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