الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وكيل لجنة الخطة والموازنة: مصر تستعيد ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد

مصطفى سالم
مصطفى سالم

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هى خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.

تقرير فيتش حول الاقتصاد المصري 

وأوضح سالم، أن  تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة  استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤. 

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برلماني: تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة

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أبوهميلة: قرار فيتش تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى

تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط. 

الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

 وقال سالم إن الحكومة ركزت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة  بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.

مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الاقتصاد المصرى المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي رأس الحكمة الصفقات الاستثمارية

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