الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نقدر جهودكم فى ترسيخ قيم التسامح

مجدي مرشد
مجدي مرشد

تقدم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمله في أن تكون تلك المناسبات داعمة للروابط الوطنية التي تجمع الشعب المصري.

قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين

وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري بنسيجيه مجتمع على حب الوطن والعمل على رفعته ودوام أمنه واستقراره، معربًا عن تقديره الكبير جهود البابا تواضروس في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين.

وأكد "مرشد" ترابط النسيج الوطني بين المصريين، داعيًا الله، عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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كلنا أبناء وطن واحد 

وكان قد بعث الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط في ربوع الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله، عز وجل، أن يديم علينا الأعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الأصيل.

وأكد صبري، في تصريحات له، أن الجميع من أبناء وطن واحد تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الأعياد على جميع المصريين، المسلمين والأخوة المسيحيين، ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

مجدي مرشد حزب المؤتمر البابا تواضروس الشعب المصري البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية

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