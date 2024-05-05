الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى مهنئًا باحتفالات عيد القيامة: "المصريون نسيج واحد"

سمير صبري
سمير صبري

بعث الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط في ربوع الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا الأعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الأصيل.

كلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة

وأكد صبري، في تصريحات له، أن الجميع من أبناء وطن واحد تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الأعياد على جميع المصريين جميعًا المسلمين والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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"أخرستوس أنستى".. البابا تواضروس يتلقى تهنئة عيد القيامة من شعبه (فيديو)

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قيادى بـ"حماة الوطن" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد

وتابع الدكتور سمير صبرى: تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وكل عام وأنتم بخير.

وأشار إلى أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، حيث تؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

سمير صبري الحوار الوطنى البابا تواضروس عيد القيامة الشعب المصري

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