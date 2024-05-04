قيادي بـ"حماة الوطن" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والاخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا المولي العلي القدير أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في تهنئته، إن مشاركة المسلمين الأخوة الأقباط أعيادهم، تأكيدًا علي أننا نسيجًا واحد وسنظل يدا واحدة ضد أعداء الوطن والسلام، لاننا مسلمين واقباط تغمرنا روح المحبة والإخاء وستظل موجودة بين بعضنا البعض، لافتا الي أن التاريخ العسكري خير شاهد على ملاحم الوحدة الوطنية والمحبة، التي كانت ولا تزال عقيدة هذه الأمة، وفي حرب أكتوبر كان الجندي المسيحي درعا للجندي المسلم، الذي كان سيفًا لأخيه المسيحي، دامت وحدتنا صمام أمان لوطننا الحبيب.



وأكد النائب اللواء حاتم حشمت، في تهنئته، علي أن جميع الأديان السماوية رسالتها المحبة والسلام، وأن شعب مصر العظيم بجميع طوائفه كيان واحد تدعمه أواصر المحبة والأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل شر وسوء.

وأعرب نائب رئيس حزب حماة الوطن، عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، متمنيًا أن يعيد الله المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأخوة المسيحيين بموفور الصحة والسداد.. وكل عام ومصر وشعبها وقائدها بخير وأمن وأمان واستقرار مرفوعة رايتها في الأعالي دوما بأهلها الأوفياء الأبرار بجميع طوائفها