مصر تتسلم 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. سمير صبري يوضح

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر ستتسلم قريبًا دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، موضحًا أن هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف، ويعكس رؤية الدولة في تنمية الوجهات الساحلية على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة ليست مجرد تبادل مالي، بل هي فلسفة ورؤية تعكس نجاح البنية التحتية التي دشنتها الحكومة، ومن بين المشروعات المستقبلية، يأتي مشروع رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، الذي سيتم تنفيذه قريبًا بالاستثمار العربي والأجنبي.

وفي سياق آخر، أشار "صبري" إلى أن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول في حل أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تزيد الدفعة الثانية من الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي، مما يتطلب تعزيزه من خلال الاستثمار وتطوير الصناعات.